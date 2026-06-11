XETRA-Handel: So performt der SDAX aktuell

Um 15:41 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 0,71 Prozent nach oben auf 17 991,18 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 88,364 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,123 Prozent höher bei 17 886,42 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17 864,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 878,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 051,32 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1,47 Prozent. Vor einem Monat, am 11.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 556,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, wies der SDAX einen Stand von 17 086,27 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.06.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 141,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,66 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Kontron (+ 5,36 Prozent auf 23,60 EUR), SFC Energy (+ 5,17 Prozent auf 19,92 EUR), Alzchem Group (+ 4,34 Prozent auf 182,80 EUR), HelloFresh (+ 3,26 Prozent auf 4,24 EUR) und Dermapharm (+ 3,01 Prozent auf 47,95 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil SMA Solar (-5,05 Prozent auf 46,60 EUR), Stabilus SE (-2,97 Prozent auf 16,36 EUR), ATOSS Software (-2,96 Prozent auf 75,50 EUR), Verve Group (-2,96 Prozent auf 1,58 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,49 Prozent auf 25,06 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 860 860 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,228 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,81 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at