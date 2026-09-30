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SDAX-Performance im Fokus 30.09.2026 15:58:31

XETRA-Handel: So steht der SDAX am Nachmittag

XETRA-Handel: So steht der SDAX am Nachmittag

SDAX-Handel heute.

Um 15:41 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,24 Prozent auf 18 422,63 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 92,643 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,349 Prozent fester bei 18 443,33 Punkten, nach 18 379,10 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 506,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 18 398,72 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 1,33 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Wert von 18 995,19 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 045,58 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der SDAX 16 933,11 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,15 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern verzeichnet.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,13 Prozent auf 74,75 EUR), PVA TePla (+ 4,23 Prozent auf 33,00 EUR), EVOTEC SE (+ 4,07 Prozent auf 3,07 EUR), Energiekontor (+ 2,67 Prozent auf 25,00 EUR) und SMA Solar (+ 2,60 Prozent auf 59,30 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Hypoport SE (-6,66 Prozent auf 68,70 EUR), LPKF Laser Electronics (-5,71 Prozent auf 14,85 EUR), ASTA Energy Solutions (-5,30 Prozent auf 60,80 EUR), secunet Security Networks (-3,28 Prozent auf 236,00 EUR) und OHB SE (-2,46 Prozent auf 174,60 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 745 806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,238 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,95 0,42% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 58,40 -0,34% ASTA Energy Solutions
Energiekontor AG 24,75 2,27% Energiekontor AG
EVOTEC SE 2,93 -3,30% EVOTEC SE
HelloFresh 2,35 -1,72% HelloFresh
Hypoport SE 68,30 -1,01% Hypoport SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 66,30 -3,91% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 16,95 3,67% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 24,65 2,28% Mutares
OHB SE 171,80 -0,92% OHB SE
PVA TePla AG 36,06 4,28% PVA TePla AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 69,85 1,97% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
secunet Security Networks AG 239,00 -4,02% secunet Security Networks AG
SMA Solar AG 61,00 3,48% SMA Solar AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 194,70 0,09%

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