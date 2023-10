XETRA-Handel So steht der TecDAX am Nachmittag

Am Donnerstag notiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,29 Prozent schwächer bei 2 903,35 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 428,243 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,304 Prozent tiefer bei 2 902,83 Punkten, nach 2 911,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 2 945,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 898,31 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 1,43 Prozent nach unten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 19.09.2023, den Stand von 3 020,02 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 19.07.2023, bei 3 224,93 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.10.2022, den Stand von 2 718,92 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 0,111 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 897,14 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell SAP SE (+ 4,54 Prozent auf 126,64 EUR), AIXTRON SE (+ 2,61 Prozent auf 29,13 EUR), Sartorius vz (+ 2,52 Prozent auf 260,60 EUR), EVOTEC SE (+ 1,42 Prozent auf 17,47 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,14 Prozent auf 64,14 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-5,41 Prozent auf 27,62 EUR), MorphoSys (-3,25 Prozent auf 25,33 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,15 Prozent auf 36,02 EUR), Siemens Healthineers (-2,62 Prozent auf 46,08 EUR) und Infineon (-2,59 Prozent auf 30,32 EUR) unter Druck.

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3 465 679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 144,247 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

2023 weist die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die Telefonica Deutschland-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

