XETRA-Handel: TecDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Um 15:41 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,82 Prozent fester bei 3 986,57 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 525,379 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 969,56 Zählern und damit 0,390 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 954,14 Punkte).

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 949,79 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 001,53 Zähler.

TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 036,09 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 420,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 3 751,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,00 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 7,54 Prozent auf 26,82 EUR), Infineon (+ 6,84 Prozent auf 87,58 EUR), Siltronic (+ 5,87) Prozent auf 97,35 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,07 Prozent auf 189,20 EUR) und Nordex (+ 2,64 Prozent auf 48,98 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-5,88 Prozent auf 68,20 EUR), freenet (-3,51 Prozent auf 24,22 EUR), TeamViewer (-3,05 Prozent auf 4,92 EUR), Deutsche Telekom (-2,67 Prozent auf 25,89 EUR) und Drägerwerk (-2,37 Prozent auf 82,30 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 850 251 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 156,616 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,98 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at