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Index-Bewegung 22.06.2026 15:59:33

XETRA-Handel: TecDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

XETRA-Handel: TecDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Der TecDAX gewinnt heute an Fahrt.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,82 Prozent fester bei 3 986,57 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 525,379 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 969,56 Zählern und damit 0,390 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 954,14 Punkte).

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 949,79 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 001,53 Zähler.

TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 036,09 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 420,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 3 751,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,00 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 7,54 Prozent auf 26,82 EUR), Infineon (+ 6,84 Prozent auf 87,58 EUR), Siltronic (+ 5,87) Prozent auf 97,35 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,07 Prozent auf 189,20 EUR) und Nordex (+ 2,64 Prozent auf 48,98 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-5,88 Prozent auf 68,20 EUR), freenet (-3,51 Prozent auf 24,22 EUR), TeamViewer (-3,05 Prozent auf 4,92 EUR), Deutsche Telekom (-2,67 Prozent auf 25,89 EUR) und Drägerwerk (-2,37 Prozent auf 82,30 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 850 251 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 156,616 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,98 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Carl Zeiss Meditec AG 27,34 10,15% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 25,86 -2,93% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 82,40 -1,90% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Eckert & Ziegler 15,72 1,88% Eckert & Ziegler
Elmos Semiconductor 188,60 4,08% Elmos Semiconductor
freenet AG 24,24 -3,12% freenet AG
HENSOLDT 68,32 -5,77% HENSOLDT
Infineon AG 87,39 6,63% Infineon AG
Nordex AG 48,54 2,28% Nordex AG
SAP SE 132,48 -1,05% SAP SE
Siltronic AG 96,40 5,13% Siltronic AG
TeamViewer 4,92 -2,90% TeamViewer

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TecDAX 3 982,11 0,71%

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