XETRA-Handel: TecDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu

Kaum bewegt zeigt sich der TecDAX am dritten Tag der Woche.

Um 15:42 Uhr springt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,12 Prozent auf 3 905,55 Punkte an. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 532,200 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,353 Prozent tiefer bei 3 887,28 Punkten, nach 3 901,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 932,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 883,64 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 3,45 Prozent zu. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 20.04.2026, einen Wert von 3 711,36 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 721,50 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 20.05.2025, den Wert von 3 870,38 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,76 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 940,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 7,16 Prozent auf 85,32 EUR), Siltronic (+ 4,14 Prozent auf 88,05 EUR), AIXTRON SE (+ 3,88 Prozent auf 51,94 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,97 Prozent auf 180,00 EUR) und Infineon (+ 2,97 Prozent auf 66,56 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen IONOS (-4,02 Prozent auf 28,14 EUR), SMA Solar (-3,50 Prozent auf 59,20 EUR), SAP SE (-3,41 Prozent auf 151,38 EUR), ATOSS Software (-2,94 Prozent auf 79,10 EUR) und Nemetschek SE (-2,35 Prozent auf 64,35 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 194 954 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 172,635 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,63 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at