XETRA-Handel TecDAX beendet den Handel im Minus

So bewegte sich der TecDAX am Donnerstag zum Handelsende.

Schlussendlich bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,52 Prozent tiefer bei 3 091,69 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 455,954 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,128 Prozent schwächer bei 3 103,97 Punkten, nach 3 107,96 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 090,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 108,43 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 3,64 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 16.10.2023, einen Wert von 2 941,22 Punkten auf. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 16.08.2023, bei 3 117,68 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 16.11.2022, bei 3 080,42 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2023 bereits um 6,37 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 350,46 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 788,38 Zählern.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Infineon (+ 1,16 Prozent auf 33,96 EUR), Energiekontor (+ 1,00 Prozent auf 70,50 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,89 Prozent auf 86,56 EUR), Kontron (+ 0,46 Prozent auf 21,66 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,26 Prozent auf 21,47 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen MorphoSys (-11,22 Prozent auf 23,35 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,78 Prozent auf 34,32 EUR), Nordex (-2,64 Prozent auf 10,52 EUR), SMA Solar (-2,58 Prozent auf 56,75 EUR) und ADTRAN (-2,54 Prozent auf 5,37 USD).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX weist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 575 397 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 159,383 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Die SMA Solar-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die Telefonica Deutschland-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

