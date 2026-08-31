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TecDAX-Kursentwicklung 31.08.2026 17:58:29

XETRA-Handel TecDAX beendet den Montagshandel mit Verlusten

XETRA-Handel TecDAX beendet den Montagshandel mit Verlusten

So bewegte sich der TecDAX am ersten Tag der Woche letztendlich.

Am Montag notierte der TecDAX via XETRA zum Handelsende 0,70 Prozent leichter bei 4 090,56 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 575,699 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,477 Prozent auf 4 099,75 Punkte an der Kurstafel, nach 4 119,39 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Montag bei 4 104,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 077,89 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 827,49 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der TecDAX mit 4 160,08 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, mit 3 703,58 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,87 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 3,58 Prozent auf 59,30 EUR), Drägerwerk (+ 1,63 Prozent auf 112,40 EUR), United Internet (+ 0,44 Prozent auf 27,28 EUR), CANCOM SE (+ 0,23 Prozent auf 22,00 EUR) und PVA TePla (+ 0,13 Prozent auf 30,90 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil EVOTEC SE (-3,05 Prozent auf 3,25 EUR), Kontron (-2,67 Prozent auf 21,90 EUR), Siltronic (-2,59 Prozent auf 79,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,44 Prozent auf 69,90 EUR) und AIXTRON SE (-2,21 Prozent auf 35,79 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 714 364 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 220,822 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,13 erwartet. Mit 8,35 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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CANCOM SE 21,95 0,46% CANCOM SE
Deutsche Telekom AG 28,39 -0,04% Deutsche Telekom AG
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PVA TePla AG 30,70 -0,45% PVA TePla AG
SAP SE 190,66 -0,16% SAP SE
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 69,75 -1,34% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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TecDAX 4 082,68 -0,89%

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Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notiert tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
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