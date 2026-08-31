SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|TecDAX-Kursentwicklung
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31.08.2026 17:58:29
XETRA-Handel TecDAX beendet den Montagshandel mit Verlusten
Am Montag notierte der TecDAX via XETRA zum Handelsende 0,70 Prozent leichter bei 4 090,56 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 575,699 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,477 Prozent auf 4 099,75 Punkte an der Kurstafel, nach 4 119,39 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag am Montag bei 4 104,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 077,89 Punkten erreichte.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 827,49 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der TecDAX mit 4 160,08 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, mit 3 703,58 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,87 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 3,58 Prozent auf 59,30 EUR), Drägerwerk (+ 1,63 Prozent auf 112,40 EUR), United Internet (+ 0,44 Prozent auf 27,28 EUR), CANCOM SE (+ 0,23 Prozent auf 22,00 EUR) und PVA TePla (+ 0,13 Prozent auf 30,90 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil EVOTEC SE (-3,05 Prozent auf 3,25 EUR), Kontron (-2,67 Prozent auf 21,90 EUR), Siltronic (-2,59 Prozent auf 79,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,44 Prozent auf 69,90 EUR) und AIXTRON SE (-2,21 Prozent auf 35,79 EUR).
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 714 364 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 220,822 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,13 erwartet. Mit 8,35 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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