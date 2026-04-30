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Index im Fokus 30.04.2026 15:59:23

XETRA-Handel: TecDAX bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus

XETRA-Handel: TecDAX bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus

Der TecDAX befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag verbucht der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,93 Prozent auf 3 658,58 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 503,571 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,860 Prozent auf 3 593,78 Punkte an der Kurstafel, nach 3 624,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 678,82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 591,87 Punkten verzeichnete.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,558 Prozent. Der TecDAX notierte am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 3 384,37 Punkten. Der TecDAX erreichte am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, einen Stand von 3 613,41 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, wurde der TecDAX auf 3 634,79 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,946 Prozent. Bei 3 858,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8,40 Prozent auf 75,50 EUR), Siltronic (+ 4,20 Prozent auf 78,15 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,40 Prozent auf 26,16 EUR), Nordex (+ 2,37 Prozent auf 47,58 EUR) und Sartorius vz (+ 2,35 Prozent auf 213,70 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Nagarro SE (-5,40 Prozent auf 42,02 EUR), ATOSS Software (-3,67 Prozent auf 78,80 EUR), IONOS (-2,33 Prozent auf 25,94 EUR), Kontron (-0,76 Prozent auf 20,80 EUR) und CANCOM SE (-0,61 Prozent auf 24,55 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 886 978 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 173,826 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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