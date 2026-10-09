ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
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09.10.2026 12:27:10
XETRA-Handel: TecDAX bewegt sich am Freitagmittag im Plus
Am Freitag verbucht der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,77 Prozent auf 3 996,26 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 566,169 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,250 Prozent auf 3 975,45 Punkte an der Kurstafel, nach 3 965,53 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 005,43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 964,68 Punkten verzeichnete.
TecDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 2,33 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2026, den Stand von 3 994,71 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 3 824,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 747,47 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 10,26 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 5,37 Prozent auf 67,70 EUR), TeamViewer (+ 4,08 Prozent auf 6,88 EUR), SAP SE (+ 3,67 Prozent auf 191,40 EUR), ATOSS Software (+ 3,67 Prozent auf 87,60 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 3,48 Prozent auf 32,14 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Deutsche Telekom (-6,82 Prozent auf 25,00 EUR), United Internet (-1,29 Prozent auf 23,00 EUR), SMA Solar (-0,95 Prozent auf 57,40 EUR), freenet (-0,80 Prozent auf 22,20 EUR) und JENOPTIK (-0,10 Prozent auf 40,40 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 377 491 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 216,551 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der TecDAX-Titel
Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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