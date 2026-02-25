Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|TecDAX-Kursverlauf
|
25.02.2026 15:59:24
XETRA-Handel: TecDAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu
Um 15:42 Uhr klettert der TecDAX im XETRA-Handel um 0,84 Prozent auf 3 746,44 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 551,813 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,059 Prozent schwächer bei 3 713,08 Punkten in den Handel, nach 3 715,26 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 704,92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 3 753,38 Einheiten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 1,22 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, einen Stand von 3 723,82 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 25.11.2025, den Stand von 3 496,96 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, bei 3 839,39 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,37 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Bei 3 558,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nordex (+ 20,83 Prozent auf 42,34 EUR), SMA Solar (+ 3,29 Prozent auf 32,66 EUR), Sartorius vz (+ 1,80 Prozent auf 237,50 EUR), 1&1 (+ 1,78 Prozent auf 22,90 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,71 Prozent auf 5,84 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Nagarro SE (-13,80 Prozent auf 49,22 EUR), IONOS (-2,82 Prozent auf 22,40 EUR), Ottobock (-2,12 Prozent auf 55,35 EUR), Drägerwerk (-1,75 Prozent auf 90,00 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,42 Prozent auf 141,40 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 317 512 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 191,124 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,35 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu SAP SE
|10.02.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
