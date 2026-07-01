Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|TecDAX-Kursverlauf
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01.07.2026 15:58:44
XETRA-Handel: TecDAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu
Um 15:42 Uhr klettert der TecDAX im XETRA-Handel um 0,44 Prozent auf 3 870,05 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 512,937 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,512 Prozent stärker bei 3 872,81 Punkten in den Handel, nach 3 853,08 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 862,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 3 904,87 Einheiten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gab der TecDAX bereits um 0,300 Prozent nach. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 01.06.2026, bei 4 180,56 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 01.04.2026, den Stand von 3 484,26 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, bei 3 847,03 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,78 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 6,73 Prozent auf 71,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 5,56 Prozent auf 28,10 EUR), TeamViewer (+ 4,63 Prozent auf 5,14 EUR), Nemetschek SE (+ 4,61 Prozent auf 55,55 EUR) und HENSOLDT (+ 4,40 Prozent auf 70,74 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-5,24 Prozent auf 59,65 EUR), Infineon (-3,54 Prozent auf 78,78 EUR), PVA TePla (-2,88 Prozent auf 43,84 EUR), AIXTRON SE (-1,56 Prozent auf 51,80 EUR) und JENOPTIK (-1,45 Prozent auf 46,26 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 993 810 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 159,535 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,90 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,86 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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