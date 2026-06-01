XETRA-Handel: TecDAX-Börsianer greifen mittags zu

Der TecDAX befindet sich am Montagmittag im Aufwind.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,82 Prozent höher bei 4 194,08 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 566,219 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,700 Prozent stärker bei 4 189,18 Punkten, nach 4 160,08 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4 169,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 196,71 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 697,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 3 787,92 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wurde der TecDAX auf 3 846,85 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 15,72 Prozent. Bei 4 196,71 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell TeamViewer (+ 4,24 Prozent auf 6,15 EUR), IONOS (+ 4,12 Prozent auf 29,30 EUR), SAP SE (+ 3,48 Prozent auf 160,66 EUR), Infineon (+ 2,93 Prozent auf 83,49 EUR) und Nordex (+ 2,32 Prozent auf 42,36 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-3,91 Prozent auf 84,96 EUR), Siltronic (-3,25 Prozent auf 101,30 EUR), Eckert Ziegler (-1,76 Prozent auf 16,23 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,47 Prozent auf 90,80 EUR) und QIAGEN (-1,45 Prozent auf 31,19 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 591 384 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 181,275 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentaldaten

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at