VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|TecDAX-Entwicklung
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28.08.2026 12:26:48
XETRA-Handel: TecDAX-Börsianer greifen mittags zu
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,22 Prozent höher bei 4 113,65 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 559,765 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,038 Prozent stärker bei 4 106,09 Punkten, nach 4 104,52 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4 103,93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 120,55 Punkten erreichte.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 0,719 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 28.07.2026, einen Stand von 3 837,11 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der TecDAX auf 4 125,26 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 743,17 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 13,50 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 2,95 Prozent auf 57,65 EUR), PVA TePla (+ 2,26 Prozent auf 30,74 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,81 Prozent auf 73,00 EUR), TeamViewer (+ 1,79 Prozent auf 7,13 EUR) und Infineon (+ 1,71 Prozent auf 58,15 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen QIAGEN (-1,38 Prozent auf 37,23 EUR), SAP SE (-0,86 Prozent auf 188,24 EUR), Drägerwerk (-0,72 Prozent auf 110,20 EUR), Nemetschek SE (-0,70 Prozent auf 70,90 EUR) und Kontron (-0,70 Prozent auf 22,76 EUR) unter Druck.
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 009 613 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 207,779 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Die TeamViewer-Aktie hat mit 6,97 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 8,42 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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