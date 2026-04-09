XETRA-Handel TecDAX gibt schlussendlich nach

Am Donnerstag tendierte der TecDAX via XETRA letztendlich 2,42 Prozent tiefer bei 3 508,62 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 500,970 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,492 Prozent schwächer bei 3 577,99 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 595,67 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 502,03 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 580,99 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 1,23 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 565,41 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 09.01.2026, einen Stand von 3 820,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 187,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 3,19 Prozent zu Buche. 3 858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Elmos Semiconductor (+ 7,08 Prozent auf 166,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,79 Prozent auf 57,60 EUR), Nordex (+ 0,18 Prozent auf 45,64 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,39 Prozent auf 25,52 EUR) und JENOPTIK (-0,60 Prozent auf 29,88 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen SAP SE (-6,81 Prozent auf 139,50 EUR), ATOSS Software (-6,05 Prozent auf 74,50 EUR), CANCOM SE (-5,87 Prozent auf 24,05 EUR), Nemetschek SE (-5,67 Prozent auf 61,55 EUR) und Nagarro SE (-5,22 Prozent auf 45,06 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5 756 666 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 169,552 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at