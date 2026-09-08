Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

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XETRA-Handel im Fokus 08.09.2026 17:58:46

XETRA-Handel TecDAX gibt schlussendlich nach

XETRA-Handel TecDAX gibt schlussendlich nach

Der TecDAX sank heute.

Am Dienstag notierte der TecDAX via XETRA letztendlich 0,53 Prozent tiefer bei 4 034,19 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 564,158 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,304 Prozent schwächer bei 4 043,19 Punkten, nach 4 055,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 019,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 057,15 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 4 068,78 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 08.06.2026, den Stand von 4 067,45 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 08.09.2025, mit 3 635,10 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,31 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 6,18 Prozent auf 63,60 EUR), HENSOLDT (+ 2,93 Prozent auf 81,50 EUR), Sartorius vz (+ 1,88 Prozent auf 238,10 EUR), freenet (+ 1,15 Prozent auf 24,68 EUR) und JENOPTIK (+ 1,02 Prozent auf 41,42 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil ATOSS Software (-4,33 Prozent auf 92,90 EUR), Infineon (-3,85 Prozent auf 58,45 EUR), Nemetschek SE (-3,60 Prozent auf 61,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,99 Prozent auf 31,18 EUR) und TeamViewer (-2,87 Prozent auf 6,43 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 958 306 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 214,312 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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ATOSS Software AG 92,10 -5,25% ATOSS Software AG
Carl Zeiss Meditec AG 31,14 -3,41% Carl Zeiss Meditec AG
freenet AG 24,62 1,23% freenet AG
HENSOLDT 80,82 1,61% HENSOLDT
Infineon AG 58,49 -3,96% Infineon AG
JENOPTIK AG 41,18 0,93% JENOPTIK AG
Nemetschek SE 61,70 -3,44% Nemetschek SE
SAP SE 180,60 -0,92% SAP SE
Sartorius AG Vz. 237,00 2,11% Sartorius AG Vz.
SMA Solar AG 63,05 5,61% SMA Solar AG
TeamViewer 6,43 -2,80% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 31,36 -1,69% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 4 036,38 -0,47%

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