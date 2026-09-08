Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|XETRA-Handel im Fokus
|
08.09.2026 17:58:46
XETRA-Handel TecDAX gibt schlussendlich nach
Am Dienstag notierte der TecDAX via XETRA letztendlich 0,53 Prozent tiefer bei 4 034,19 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 564,158 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,304 Prozent schwächer bei 4 043,19 Punkten, nach 4 055,52 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 019,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 057,15 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 4 068,78 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 08.06.2026, den Stand von 4 067,45 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 08.09.2025, mit 3 635,10 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,31 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 6,18 Prozent auf 63,60 EUR), HENSOLDT (+ 2,93 Prozent auf 81,50 EUR), Sartorius vz (+ 1,88 Prozent auf 238,10 EUR), freenet (+ 1,15 Prozent auf 24,68 EUR) und JENOPTIK (+ 1,02 Prozent auf 41,42 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil ATOSS Software (-4,33 Prozent auf 92,90 EUR), Infineon (-3,85 Prozent auf 58,45 EUR), Nemetschek SE (-3,60 Prozent auf 61,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,99 Prozent auf 31,18 EUR) und TeamViewer (-2,87 Prozent auf 6,43 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 958 306 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 214,312 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AG
|
17:58
|XETRA-Handel TecDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
17:58
|Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Handel: LUS-DAX schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt: DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
15:58
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 steigt am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|15:14
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:14
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:14
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|92,10
|-5,25%
|Carl Zeiss Meditec AG
|31,14
|-3,41%
|freenet AG
|24,62
|1,23%
|HENSOLDT
|80,82
|1,61%
|Infineon AG
|58,49
|-3,96%
|JENOPTIK AG
|41,18
|0,93%
|Nemetschek SE
|61,70
|-3,44%
|SAP SE
|180,60
|-0,92%
|Sartorius AG Vz.
|237,00
|2,11%
|SMA Solar AG
|63,05
|5,61%
|TeamViewer
|6,43
|-2,80%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|31,36
|-1,69%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 036,38
|-0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.