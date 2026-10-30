Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|TecDAX-Performance im Fokus
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30.10.2026 17:58:42
XETRA-Handel TecDAX gibt zum Handelsende nach
Schlussendlich sank der TecDAX im XETRA-Handel um 1,43 Prozent auf 4 090,31 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 580,656 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,240 Prozent auf 4 159,58 Punkte an der Kurstafel, nach 4 149,61 Punkten am Vortag.
Bei 4 161,05 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 082,43 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 1,69 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 30.09.2026, den Stand von 4 001,32 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 3 829,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, notierte der TecDAX bei 3 650,45 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12,86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 2,61 Prozent auf 94,30 EUR), Nemetschek SE (+ 1,91 Prozent auf 74,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,83) Prozent auf 26,09 EUR), SAP SE (+ 1,12 Prozent auf 211,25 EUR) und freenet (+ 0,97 Prozent auf 22,82 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil OHB SE (-8,20 Prozent auf 224,00 EUR), PVA TePla (-7,70 Prozent auf 29,72 EUR), Siltronic (-7,54 Prozent auf 58,25 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,36 Prozent auf 50,95 EUR) und Elmos Semiconductor (-6,92 Prozent auf 121,00 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 258 068 Aktien gehandelt. Mit 235,847 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,44 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,80 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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