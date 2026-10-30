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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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TecDAX-Performance im Fokus 30.10.2026 17:58:42

XETRA-Handel TecDAX gibt zum Handelsende nach

XETRA-Handel TecDAX gibt zum Handelsende nach

So performte der TecDAX am fünften Tag der Woche zum Handelsschluss.

Schlussendlich sank der TecDAX im XETRA-Handel um 1,43 Prozent auf 4 090,31 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 580,656 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,240 Prozent auf 4 159,58 Punkte an der Kurstafel, nach 4 149,61 Punkten am Vortag.

Bei 4 161,05 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 082,43 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 1,69 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 30.09.2026, den Stand von 4 001,32 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 3 829,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, notierte der TecDAX bei 3 650,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12,86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 2,61 Prozent auf 94,30 EUR), Nemetschek SE (+ 1,91 Prozent auf 74,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,83) Prozent auf 26,09 EUR), SAP SE (+ 1,12 Prozent auf 211,25 EUR) und freenet (+ 0,97 Prozent auf 22,82 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil OHB SE (-8,20 Prozent auf 224,00 EUR), PVA TePla (-7,70 Prozent auf 29,72 EUR), Siltronic (-7,54 Prozent auf 58,25 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,36 Prozent auf 50,95 EUR) und Elmos Semiconductor (-6,92 Prozent auf 121,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 258 068 Aktien gehandelt. Mit 235,847 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,44 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,80 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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ATOSS Software AG 93,40 1,41% ATOSS Software AG
Deutsche Telekom AG 26,00 1,52% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 119,80 -6,99% Elmos Semiconductor
freenet AG 22,80 0,80% freenet AG
Nemetschek SE 74,60 1,36% Nemetschek SE
OHB SE 221,50 -9,78% OHB SE
PVA TePla AG 29,54 -7,92% PVA TePla AG
SAP SE 210,50 0,72% SAP SE
Siltronic AG 58,15 -6,59% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 50,95 -6,00% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 7,26 -1,36% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 27,96 -2,10% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 4 091,22 -1,41%

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