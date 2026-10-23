Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|TecDAX im Blick
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23.10.2026 09:28:57
XETRA-Handel TecDAX gibt zum Start des Freitagshandels nach
Um 09:12 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,52 Prozent tiefer bei 4 039,50 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 576,370 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,146 Prozent stärker bei 4 066,35 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 060,43 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des TecDAX betrug 4 037,02 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 070,20 Zähler.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 0,648 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4 011,82 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 23.07.2026, einen Stand von 3 701,45 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 741,05 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 11,46 Prozent zu Buche. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Ottobock (+ 4,00 Prozent auf 52,00 EUR), AIXTRON SE (+ 1,97 Prozent auf 29,50 EUR), Infineon (+ 1,83 Prozent auf 50,80 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,31 Prozent auf 124,20 EUR) und Siltronic (+ 1,11 Prozent auf 59,40 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen SAP SE (-2,28 Prozent auf 210,45 EUR), Deutsche Telekom (-2,22 Prozent auf 25,60 EUR), TeamViewer (-1,67 Prozent auf 7,34 EUR), IONOS (-1,44 Prozent auf 35,58 EUR) und Nemetschek SE (-1,33 Prozent auf 74,10 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 449 720 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 235,565 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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