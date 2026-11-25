Der TecDAX bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,43 Prozent tiefer bei 3 817,24 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 543,379 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,004 Prozent leichter bei 3 833,61 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 833,78 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 809,47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 3 834,87 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 0,242 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, stand der TecDAX bei 4 024,30 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2026, einen Stand von 4 050,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 496,96 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,32 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 2,34 Prozent auf 184,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,62 Prozent auf 32,70 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,25 Prozent auf 15,33 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,81 Prozent auf 43,65 EUR) und Ottobock (+ 0,77 Prozent auf 39,20 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,45 Prozent auf 42,60 EUR), Elmos Semiconductor (-2,50 Prozent auf 97,50 EUR), Siltronic (-2,30 Prozent auf 48,90 EUR), AIXTRON SE (-2,28 Prozent auf 26,20 EUR) und Infineon (-2,25 Prozent auf 42,75 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 548 882 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 210,377 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,51 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at