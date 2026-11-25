TecDAX
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|Marktbericht
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25.11.2026 09:28:55
XETRA-Handel TecDAX gibt zum Start nach
Um 09:12 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,43 Prozent tiefer bei 3 817,24 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 543,379 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,004 Prozent leichter bei 3 833,61 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 833,78 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 809,47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 3 834,87 Einheiten.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 0,242 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, stand der TecDAX bei 4 024,30 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2026, einen Stand von 4 050,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 496,96 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,32 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern erreicht.
Die Tops und Flops im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 2,34 Prozent auf 184,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,62 Prozent auf 32,70 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,25 Prozent auf 15,33 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,81 Prozent auf 43,65 EUR) und Ottobock (+ 0,77 Prozent auf 39,20 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,45 Prozent auf 42,60 EUR), Elmos Semiconductor (-2,50 Prozent auf 97,50 EUR), Siltronic (-2,30 Prozent auf 48,90 EUR), AIXTRON SE (-2,28 Prozent auf 26,20 EUR) und Infineon (-2,25 Prozent auf 42,75 EUR).
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 548 882 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 210,377 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,51 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|25,92
|-4,25%
|Carl Zeiss Meditec AG
|31,66
|-1,19%
|Eckert & Ziegler
|14,95
|-0,93%
|Elmos Semiconductor
|93,90
|-8,12%
|freenet AG
|24,66
|0,41%
|Infineon AG
|41,69
|-6,87%
|OHB SE
|180,00
|-2,60%
|Ottobock
|39,95
|2,57%
|SAP SE
|191,40
|0,64%
|Siemens Healthineers AG
|43,31
|-0,02%
|Siltronic AG
|46,70
|-8,88%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|41,44
|-7,58%
|TeamViewer
|4,44
|0,32%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|19,85
|-4,48%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 761,86
|-1,88%
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