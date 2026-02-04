CANCOM Aktie
XETRA-Handel TecDAX legt den Rückwärtsgang ein
Um 12:10 Uhr gibt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,51 Prozent auf 3 587,16 Punkte nach. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 539,891 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,073 Prozent auf 3 608,36 Punkte an der Kurstafel, nach 3 605,72 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 631,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 558,78 Punkten lag.
TecDAX-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,020 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bei 3 624,29 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, bei 3 610,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, lag der TecDAX noch bei 3 726,10 Punkten.
Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,02 Prozent ein. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. 3 558,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 3,85 Prozent auf 29,94 EUR), AIXTRON SE (+ 1,72 Prozent auf 20,16 EUR), freenet (+ 1,68 Prozent auf 31,46 EUR), Siltronic (+ 1,34 Prozent auf 48,46 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,71 Prozent auf 42,45 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil ATOSS Software (-6,67 Prozent auf 84,00 EUR), Sartorius vz (-4,67 Prozent auf 241,10 EUR), Nagarro SE (-4,48 Prozent auf 64,00 EUR), SAP SE (-3,10 Prozent auf 161,82 EUR) und CANCOM SE (-2,93 Prozent auf 26,50 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 092 569 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 199,367 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Index weist die freenet-Aktie mit 6,97 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
