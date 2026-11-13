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Index-Bewegung 13.11.2026 09:28:56

XETRA-Handel TecDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein

XETRA-Handel TecDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Der TecDAX setzt am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,46 Prozent schwächer bei 4 089,59 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 582,472 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4 087,75 Zählern und damit 0,509 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4 108,66 Punkte).

Das Tagestief des TecDAX betrug 4 081,14 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 090,33 Zähler.

TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 1,96 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der TecDAX 3 988,80 Punkte auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 4 063,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 548,58 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,84 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Eckert Ziegler (+ 2,00 Prozent auf 14,79 EUR), IONOS (+ 1,11 Prozent auf 36,56 EUR), SAP SE (+ 0,59 Prozent auf 213,80 EUR), Sartorius vz (+ 0,24 Prozent auf 287,80 EUR) und Ottobock (+ 0,13 Prozent auf 39,25 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen OHB SE (-4,36 Prozent auf 184,20 EUR), PVA TePla (-3,06 Prozent auf 26,58 EUR), HENSOLDT (-2,21 Prozent auf 77,70 EUR), SMA Solar (-2,15 Prozent auf 48,26 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,92 Prozent auf 49,48 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 340 729 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 238,161 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentaldaten

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,17 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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Eckert & Ziegler 15,20 6,29% Eckert & Ziegler
freenet AG 24,46 0,16% freenet AG
HENSOLDT 79,70 1,09% HENSOLDT
IONOS 37,44 3,77% IONOS
OHB SE 178,20 -8,71% OHB SE
Ottobock 40,10 -1,11% Ottobock
PVA TePla AG 25,46 -6,33% PVA TePla AG
SAP SE 212,85 0,61% SAP SE
Sartorius AG Vz. 289,90 1,43% Sartorius AG Vz.
SMA Solar AG 45,18 -7,61% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 48,42 -2,61% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 4,87 1,12% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 23,82 -7,82% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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