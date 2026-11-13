TecDAX
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13.11.2026 09:28:56
XETRA-Handel TecDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein
Um 09:11 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,46 Prozent schwächer bei 4 089,59 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 582,472 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4 087,75 Zählern und damit 0,509 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4 108,66 Punkte).
Das Tagestief des TecDAX betrug 4 081,14 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 090,33 Zähler.
TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 1,96 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der TecDAX 3 988,80 Punkte auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 4 063,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 548,58 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,84 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Punkten.
Die Tops und Flops im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Eckert Ziegler (+ 2,00 Prozent auf 14,79 EUR), IONOS (+ 1,11 Prozent auf 36,56 EUR), SAP SE (+ 0,59 Prozent auf 213,80 EUR), Sartorius vz (+ 0,24 Prozent auf 287,80 EUR) und Ottobock (+ 0,13 Prozent auf 39,25 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen OHB SE (-4,36 Prozent auf 184,20 EUR), PVA TePla (-3,06 Prozent auf 26,58 EUR), HENSOLDT (-2,21 Prozent auf 77,70 EUR), SMA Solar (-2,15 Prozent auf 48,26 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,92 Prozent auf 49,48 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 340 729 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 238,161 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
TecDAX-Fundamentaldaten
Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,17 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|26,43
|0,42%
|Eckert & Ziegler
|15,20
|6,29%
|freenet AG
|24,46
|0,16%
|HENSOLDT
|79,70
|1,09%
|IONOS
|37,44
|3,77%
|OHB SE
|178,20
|-8,71%
|Ottobock
|40,10
|-1,11%
|PVA TePla AG
|25,46
|-6,33%
|SAP SE
|212,85
|0,61%
|Sartorius AG Vz.
|289,90
|1,43%
|SMA Solar AG
|45,18
|-7,61%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|48,42
|-2,61%
|TeamViewer
|4,87
|1,12%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|23,82
|-7,82%
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