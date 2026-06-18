XETRA-Handel: TecDAX legt zum Start zu

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den TecDAX auch am Morgen aufwärts.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,28 Prozent stärker bei 3 959,38 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 538,143 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,170 Prozent auf 3 941,65 Punkte an der Kurstafel, nach 3 948,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 965,38 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 938,46 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 1,88 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 864,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, wurde der TecDAX mit 3 559,66 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 766,50 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,25 Prozent nach oben. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 4,55 Prozent auf 80,57 EUR), AIXTRON SE (+ 4,30 Prozent auf 62,58 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,62 Prozent auf 175,40 EUR), EVOTEC SE (+ 1,35 Prozent auf 4,79 EUR) und HENSOLDT (+ 1,14 Prozent auf 72,90 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil CANCOM SE (-5,78 Prozent auf 24,45 EUR), Sartorius vz (-3,33 Prozent auf 220,60 EUR), Bechtle (-3,18 Prozent auf 30,44 EUR), Nemetschek SE (-1,73 Prozent auf 53,90 EUR) und QIAGEN (-1,65 Prozent auf 31,68 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 344 989 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 166,844 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,38 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at