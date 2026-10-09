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WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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TecDAX-Entwicklung 09.10.2026 17:58:50

XETRA-Handel: TecDAX letztendlich mit Gewinnen

XETRA-Handel: TecDAX letztendlich mit Gewinnen

So performte der TecDAX zum Handelsschluss.

Zum Handelsende tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,37 Prozent stärker bei 3 980,13 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 566,169 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,250 Prozent höher bei 3 975,45 Punkten in den Handel, nach 3 965,53 Punkten am Vortag.

Bei 3 964,68 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 4 008,27 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 2,72 Prozent. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 3 994,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der TecDAX mit 3 824,59 Punkten gehandelt. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 09.10.2025, den Wert von 3 747,47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 9,82 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 8,47 Prozent auf 26,90 EUR), Nemetschek SE (+ 4,90 Prozent auf 67,40 EUR), Drägerwerk (+ 4,67) Prozent auf 116,60 EUR), TeamViewer (+ 4,39 Prozent auf 6,90 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 4,38 Prozent auf 32,42 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Deutsche Telekom (-7,94 Prozent auf 24,70 EUR), JENOPTIK (-2,52 Prozent auf 39,42 EUR), freenet (-1,97 Prozent auf 21,94 EUR), Siltronic (-1,61 Prozent auf 79,20 EUR) und EVOTEC SE (-1,35 Prozent auf 2,77 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 16 804 778 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 216,551 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,79 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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freenet AG 22,10 -2,21% freenet AG
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Nemetschek SE 67,55 4,00% Nemetschek SE
SAP SE 191,36 1,41% SAP SE
Siltronic AG 79,40 0,76% Siltronic AG
TeamViewer 6,90 4,23% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 26,92 7,59% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 978,41 0,32%

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