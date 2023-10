XETRA-Handel TecDAX liegt im Minus

Kaum verändert zeigt sich der TecDAX am Mittwoch.

Um 15:42 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 0,08 Prozent auf 3 041,44 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 429,613 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3 040,42 Zählern und damit 0,109 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 043,73 Punkte).

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 059,88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 033,34 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 1,59 Prozent. Vor einem Monat, am 11.09.2023, wurde der TecDAX auf 3 096,99 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 11.07.2023, wies der TecDAX 3 124,60 Punkte auf. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, bei 2 691,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 4,64 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 350,46 Punkten. Bei 2 897,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 6,00 Prozent auf 84,85 EUR), HENSOLDT (+ 2,05 Prozent auf 27,84 EUR), Nordex (+ 2,05 Prozent auf 10,96 EUR), Energiekontor (+ 1,88 Prozent auf 76,00 EUR) und CANCOM SE (+ 1,79 Prozent auf 26,18 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen MorphoSys (-3,15 Prozent auf 23,36 EUR), Kontron (-1,51 Prozent auf 18,95 EUR), AIXTRON SE (-1,17 Prozent auf 31,37 EUR), Siemens Healthineers (-0,99 Prozent auf 47,87 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,99 Prozent auf 80,36 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 399 844 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 142,984 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Die United Internet-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. freenet-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,40 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at