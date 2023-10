XETRA-Handel TecDAX liegt schlussendlich im Minus

So bewegte sich der TecDAX letztendlich.

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 1,04 Prozent leichter bei 2 963,82 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 430,439 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,378 Prozent auf 2 983,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2 994,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 2 959,55 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 993,63 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, den Wert von 3 158,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 177,32 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 03.10.2022, den Wert von 2 716,46 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1,97 Prozent aufwärts. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 897,14 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 2,28 Prozent auf 60,10 EUR), ATOSS Software (+ 1,02 Prozent auf 199,00 EUR), Sartorius vz (-0,16 Prozent auf 313,10 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,25 Prozent auf 78,98 EUR) und QIAGEN (-0,29 Prozent auf 38,05 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil MorphoSys (-6,22 Prozent auf 23,36 EUR), Nordex (-6,16 Prozent auf 10,59 EUR), SMA Solar (-5,59 Prozent auf 54,90 EUR), Energiekontor (-4,90 Prozent auf 71,80 EUR) und ADTRAN (-4,37 Prozent auf 8,10 USD).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 375 952 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 143,709 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die United Internet-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 7,40 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at