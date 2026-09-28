OHB Aktie
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
|Marktbericht
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28.09.2026 17:58:53
XETRA-Handel TecDAX liegt schlussendlich im Minus
Letztendlich schloss der TecDAX am Montag nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 3 974,69 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 559,250 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,136 Prozent auf 3 970,06 Punkte an der Kurstafel, nach 3 975,48 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 965,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 999,85 Punkten verzeichnete.
TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 28.08.2026, wurde der TecDAX mit 4 119,39 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, mit 3 860,16 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, notierte der TecDAX bei 3 589,64 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,67 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 4,80 Prozent auf 187,60 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,12 Prozent auf 12,55 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,33 Prozent auf 38,67 EUR), Sartorius vz (+ 2,01 Prozent auf 263,50 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,78 Prozent auf 2,86 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil ATOSS Software (-3,25 Prozent auf 80,30 EUR), Nordex (-2,16 Prozent auf 38,92 EUR), United Internet (-1,93 Prozent auf 25,34 EUR), Siltronic (-1,91 Prozent auf 71,85 EUR) und freenet (-1,85 Prozent auf 23,30 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 854 930 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 214,589 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien
In diesem Jahr hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,55 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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