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Marktbericht 28.09.2026 17:58:53

XETRA-Handel TecDAX liegt schlussendlich im Minus

XETRA-Handel TecDAX liegt schlussendlich im Minus

Am Montag hielten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Letztendlich schloss der TecDAX am Montag nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 3 974,69 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 559,250 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,136 Prozent auf 3 970,06 Punkte an der Kurstafel, nach 3 975,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 965,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 999,85 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wurde der TecDAX mit 4 119,39 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, mit 3 860,16 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, notierte der TecDAX bei 3 589,64 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,67 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 4,80 Prozent auf 187,60 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,12 Prozent auf 12,55 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,33 Prozent auf 38,67 EUR), Sartorius vz (+ 2,01 Prozent auf 263,50 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,78 Prozent auf 2,86 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil ATOSS Software (-3,25 Prozent auf 80,30 EUR), Nordex (-2,16 Prozent auf 38,92 EUR), United Internet (-1,93 Prozent auf 25,34 EUR), Siltronic (-1,91 Prozent auf 71,85 EUR) und freenet (-1,85 Prozent auf 23,30 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 854 930 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 214,589 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

In diesem Jahr hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,55 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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ATOSS Software AG 80,50 -3,36% ATOSS Software AG
Deutsche Telekom AG 26,69 -1,33% Deutsche Telekom AG
Eckert & Ziegler 12,49 3,05% Eckert & Ziegler
EVOTEC SE 2,86 2,58% EVOTEC SE
freenet AG 23,40 -2,01% freenet AG
Nordex AG 39,08 -1,41% Nordex AG
OHB SE 185,80 3,22% OHB SE
SAP SE 184,12 -0,59% SAP SE
Sartorius AG Vz. 263,20 1,98% Sartorius AG Vz.
Siemens Healthineers AG 38,84 2,94% Siemens Healthineers AG
Siltronic AG 72,40 -1,43% Siltronic AG
TeamViewer 6,01 -2,51% TeamViewer
United Internet AG 25,44 -1,70% United Internet AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 29,94 -0,20% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 969,15 -0,16%

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