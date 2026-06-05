XETRA-Handel TecDAX notiert im Minus

Am Freitag verbucht der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 2,31 Prozent auf 4 111,21 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 570,238 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,359 Prozent leichter bei 4 193,50 Punkten, nach 4 208,59 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4 109,72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 193,68 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 1,86 Prozent nach unten. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 05.05.2026, den Stand von 3 804,95 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, bei 3 663,37 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 05.06.2025, einen Wert von 3 955,52 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 13,43 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Ottobock (+ 3,20 Prozent auf 54,80 EUR), IONOS (+ 2,52 Prozent auf 30,92 EUR), ATOSS Software (+ 2,27 Prozent auf 81,00 EUR), freenet (+ 1,62 Prozent auf 25,06 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,87 Prozent auf 34,95 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Infineon (-8,68 Prozent auf 77,67 EUR), Siltronic (-8,58 Prozent auf 91,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,61 Prozent auf 89,25 EUR), AIXTRON SE (-4,84 Prozent auf 54,62 EUR) und JENOPTIK (-4,79 Prozent auf 44,08 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 4 032 025 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 182,068 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,22 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at