Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|TecDAX-Performance
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20.10.2026 15:58:28
XETRA-Handel TecDAX notiert im Minus
Am Dienstag verbucht der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,82 Prozent auf 3 978,13 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 569,223 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,084 Prozent leichter bei 4 007,52 Punkten, nach 4 010,90 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 965,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 014,30 Punkten lag.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der TecDAX mit 3 948,65 Punkten berechnet. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Stand von 3 771,59 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 3 756,03 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,76 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 1,89 Prozent auf 33,38 EUR), Kontron (+ 1,60 Prozent auf 20,34 EUR), ATOSS Software (+ 1,43 Prozent auf 92,40 EUR), EVOTEC SE (+ 1,22 Prozent auf 2,66 EUR) und QIAGEN (+ 1,19 Prozent auf 41,74 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SMA Solar (-8,48 Prozent auf 50,70 EUR), AIXTRON SE (-6,62 Prozent auf 30,60 EUR), Siltronic (-6,31 Prozent auf 62,35 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,22 Prozent auf 27,12 EUR) und OHB SE (-5,43 Prozent auf 188,00 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 949 225 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 229,940 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie weist mit 7,08 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 8,80 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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