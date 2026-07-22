JENOPTIK Aktie

JENOPTIK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX im Fokus 22.07.2026 12:26:38

XETRA-Handel: TecDAX präsentiert sich am Mittwochmittag fester

XETRA-Handel: TecDAX präsentiert sich am Mittwochmittag fester

TecDAX-Handel am Mittwochmittag.

Der TecDAX klettert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,28 Prozent auf 3 787,83 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 507,342 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,474 Prozent leichter bei 3 759,28 Punkten, nach 3 777,18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 3 744,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 790,20 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0,473 Prozent. Vor einem Monat, am 22.06.2026, wurde der TecDAX mit 3 970,95 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 670,77 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, wurde der TecDAX mit 3 869,57 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4,51 Prozent zu. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 3,15 Prozent auf 78,58 EUR), Sartorius vz (+ 2,44 Prozent auf 222,50 EUR), IONOS (+ 2,24 Prozent auf 31,06 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,70 Prozent auf 33,50 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,08 Prozent auf 28,08 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-2,21 Prozent auf 3,46 EUR), Nordex (-2,07 Prozent auf 40,68 EUR), AIXTRON SE (-1,41 Prozent auf 41,84 EUR), JENOPTIK (-1,30 Prozent auf 39,54 EUR) und Siltronic (-1,29 Prozent auf 84,25 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 986 455 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 161,426 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu TeamViewer

mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

mehr Analysen
20.07.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 SAP Buy UBS AG
02.07.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
25.06.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 41,00 -1,56% AIXTRON SE
Carl Zeiss Meditec AG 27,50 -2,14% Carl Zeiss Meditec AG
EVOTEC SE 3,49 1,45% EVOTEC SE
freenet AG 24,30 0,33% freenet AG
HENSOLDT 80,46 4,47% HENSOLDT
Infineon AG 66,19 -4,79% Infineon AG
IONOS 30,18 -0,92% IONOS
JENOPTIK AG 39,48 -1,10% JENOPTIK AG
Nordex AG 40,12 -2,05% Nordex AG
SAP SE 129,10 -1,07% SAP SE
Sartorius AG Vz. 225,20 2,04% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 82,35 -1,91% Siltronic AG
TeamViewer 5,54 -2,46% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 33,90 3,42% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 724,36 -1,72%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen