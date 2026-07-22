XETRA-Handel: TecDAX präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Der TecDAX klettert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,28 Prozent auf 3 787,83 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 507,342 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,474 Prozent leichter bei 3 759,28 Punkten, nach 3 777,18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 3 744,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 790,20 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0,473 Prozent. Vor einem Monat, am 22.06.2026, wurde der TecDAX mit 3 970,95 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 670,77 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, wurde der TecDAX mit 3 869,57 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4,51 Prozent zu. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 3,15 Prozent auf 78,58 EUR), Sartorius vz (+ 2,44 Prozent auf 222,50 EUR), IONOS (+ 2,24 Prozent auf 31,06 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,70 Prozent auf 33,50 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,08 Prozent auf 28,08 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-2,21 Prozent auf 3,46 EUR), Nordex (-2,07 Prozent auf 40,68 EUR), AIXTRON SE (-1,41 Prozent auf 41,84 EUR), JENOPTIK (-1,30 Prozent auf 39,54 EUR) und Siltronic (-1,29 Prozent auf 84,25 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 986 455 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 161,426 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at