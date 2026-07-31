XETRA-Handel: TecDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels fester

Beim TecDAX lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Um 09:12 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,96 Prozent aufwärts auf 3 865,90 Punkte. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 526,444 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,112 Prozent auf 3 824,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 829,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3 822,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 867,46 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,88 Prozent nach oben. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 853,08 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 697,16 Punkten. Der TecDAX erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Stand von 3 851,47 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,67 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 7,72 Prozent auf 37,11 EUR), Infineon (+ 7,08 Prozent auf 63,68 EUR), Siltronic (+ 6,63 Prozent auf 78,85 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,38 Prozent auf 76,30 EUR) und JENOPTIK (+ 3,46 Prozent auf 37,70 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-6,81 Prozent auf 78,26 EUR), ATOSS Software (-1,40 Prozent auf 84,40 EUR), CANCOM SE (-1,21 Prozent auf 24,45 EUR), Siemens Healthineers (-1,02 Prozent auf 36,82 EUR) und Deutsche Telekom (-0,66 Prozent auf 26,92 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 551 809 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 187,027 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at