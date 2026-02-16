XETRA-Handel TecDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab

Schlussendlich ging der TecDAX nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 3 649,76 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 547,744 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,107 Prozent höher bei 3 659,25 Punkten, nach 3 655,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 637,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 667,93 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 16.01.2026, wurde der TecDAX auf 3 751,10 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 534,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wies der TecDAX 3 835,11 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 0,703 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Nordex (+ 4,63 Prozent auf 33,88 EUR), United Internet (+ 2,55 Prozent auf 26,52 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,30 Prozent auf 32,97 EUR), AIXTRON SE (+ 1,76 Prozent auf 23,17 EUR) und Kontron (+ 1,45 Prozent auf 23,74 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen TeamViewer (-5,61 Prozent auf 4,95 EUR), Nemetschek SE (-4,18 Prozent auf 64,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,65 Prozent auf 25,84 EUR), Nagarro SE (-3,31 Prozent auf 58,50 EUR) und EVOTEC SE (-2,59 Prozent auf 6,03 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 421 191 Aktien gehandelt. Mit 195,519 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 4,94 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

