Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|TecDAX-Kursentwicklung
|
16.02.2026 17:58:40
XETRA-Handel TecDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab
Schlussendlich ging der TecDAX nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 3 649,76 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 547,744 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,107 Prozent höher bei 3 659,25 Punkten, nach 3 655,33 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 637,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 667,93 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 16.01.2026, wurde der TecDAX auf 3 751,10 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 534,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wies der TecDAX 3 835,11 Punkte auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 0,703 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Nordex (+ 4,63 Prozent auf 33,88 EUR), United Internet (+ 2,55 Prozent auf 26,52 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,30 Prozent auf 32,97 EUR), AIXTRON SE (+ 1,76 Prozent auf 23,17 EUR) und Kontron (+ 1,45 Prozent auf 23,74 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen TeamViewer (-5,61 Prozent auf 4,95 EUR), Nemetschek SE (-4,18 Prozent auf 64,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,65 Prozent auf 25,84 EUR), Nagarro SE (-3,31 Prozent auf 58,50 EUR) und EVOTEC SE (-2,59 Prozent auf 6,03 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 421 191 Aktien gehandelt. Mit 195,519 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 4,94 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AG
|
17:58
|XETRA-Handel TecDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
15:59
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
15:59
|Montagshandel in Frankfurt: DAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|06.02.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|05.02.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Infineon Buy
|UBS AG
|05.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|05.02.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Infineon Buy
|UBS AG
|05.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|05.02.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Infineon Buy
|UBS AG
|04.02.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|23,06
|2,44%
|Carl Zeiss Meditec AG
|25,90
|-3,36%
|Deutsche Telekom AG
|32,91
|2,33%
|EVOTEC SE
|6,04
|-1,85%
|freenet AG
|33,34
|0,85%
|Infineon AG
|43,15
|-0,54%
|Kontron
|23,78
|2,06%
|Nagarro SE
|58,35
|-3,47%
|Nemetschek SE
|64,05
|-4,90%
|Nordex AG
|33,54
|4,16%
|SAP SE
|168,72
|-1,98%
|TeamViewer
|4,92
|-5,40%
|United Internet AG
|26,38
|2,49%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 654,00
|-0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.