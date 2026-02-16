Infineon Aktie

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

TecDAX-Kursentwicklung 16.02.2026 17:58:40

XETRA-Handel TecDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab

Letztendlich agierten die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Letztendlich agierten die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Schlussendlich ging der TecDAX nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 3 649,76 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 547,744 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,107 Prozent höher bei 3 659,25 Punkten, nach 3 655,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 637,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 667,93 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 16.01.2026, wurde der TecDAX auf 3 751,10 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 534,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wies der TecDAX 3 835,11 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 0,703 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Nordex (+ 4,63 Prozent auf 33,88 EUR), United Internet (+ 2,55 Prozent auf 26,52 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,30 Prozent auf 32,97 EUR), AIXTRON SE (+ 1,76 Prozent auf 23,17 EUR) und Kontron (+ 1,45 Prozent auf 23,74 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen TeamViewer (-5,61 Prozent auf 4,95 EUR), Nemetschek SE (-4,18 Prozent auf 64,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,65 Prozent auf 25,84 EUR), Nagarro SE (-3,31 Prozent auf 58,50 EUR) und EVOTEC SE (-2,59 Prozent auf 6,03 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 421 191 Aktien gehandelt. Mit 195,519 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 4,94 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Infineon AG

Analysen zu Infineon AG

06.02.26 Infineon Buy Warburg Research
05.02.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
05.02.26 Infineon Buy UBS AG
05.02.26 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
