WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

TecDAX-Performance 07.04.2026 09:28:55

XETRA-Handel TecDAX sackt zum Start des Dienstagshandels ab

XETRA-Handel TecDAX sackt zum Start des Dienstagshandels ab

So bewegt sich der TecDAX am Dienstag.

Der TecDAX sinkt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,33 Prozent auf 3 456,46 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 506,726 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,057 Prozent auf 3 465,94 Punkte an der Kurstafel, nach 3 467,91 Punkten am Vortag.

Bei 3 467,24 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 454,49 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 607,48 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, bei 3 795,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 212,80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,63 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 2,01 Prozent auf 25,34 EUR), freenet (+ 1,12 Prozent auf 27,06 EUR), Nagarro SE (+ 0,87 Prozent auf 46,58 EUR), United Internet (+ 0,86 Prozent auf 28,06 EUR) und 1&1 (+ 0,63 Prozent auf 23,80 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Ottobock (-1,76 Prozent auf 53,10 EUR), SMA Solar (-1,76 Prozent auf 46,96 EUR), HENSOLDT (-1,64 Prozent auf 81,98 EUR), TeamViewer (-1,41 Prozent auf 4,34 EUR) und EVOTEC SE (-1,40 Prozent auf 4,44 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 315 171 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 173,849 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,60 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

30.03.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.03.26 Ottobock Buy UBS AG
23.03.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
19.02.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
18.02.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX in Grün -- DAX dreht ins Plus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende stärker. Der deutsche Leitindex dreht am Vormittag in die Gewinnzone. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

