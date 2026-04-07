07.04.2026 09:28:55
XETRA-Handel TecDAX sackt zum Start des Dienstagshandels ab
Der TecDAX sinkt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,33 Prozent auf 3 456,46 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 506,726 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,057 Prozent auf 3 465,94 Punkte an der Kurstafel, nach 3 467,91 Punkten am Vortag.
Bei 3 467,24 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 454,49 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 607,48 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, bei 3 795,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 212,80 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,63 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.
Die Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 2,01 Prozent auf 25,34 EUR), freenet (+ 1,12 Prozent auf 27,06 EUR), Nagarro SE (+ 0,87 Prozent auf 46,58 EUR), United Internet (+ 0,86 Prozent auf 28,06 EUR) und 1&1 (+ 0,63 Prozent auf 23,80 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Ottobock (-1,76 Prozent auf 53,10 EUR), SMA Solar (-1,76 Prozent auf 46,96 EUR), HENSOLDT (-1,64 Prozent auf 81,98 EUR), TeamViewer (-1,41 Prozent auf 4,34 EUR) und EVOTEC SE (-1,40 Prozent auf 4,44 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 315 171 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 173,849 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,60 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Ottobock
|30.03.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|23.03.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|23.03.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|23.03.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|Ottobock Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|23,75
|0,64%
|ATOSS Software AG
|77,50
|1,97%
|Carl Zeiss Meditec AG
|25,62
|3,06%
|Deutsche Telekom AG
|30,96
|0,72%
|EVOTEC SE
|4,46
|-0,49%
|freenet AG
|27,16
|1,49%
|HENSOLDT
|81,78
|-0,21%
|Nagarro SE
|46,90
|2,18%
|Ottobock
|53,00
|-1,21%
|SAP SE
|149,46
|0,50%
|SMA Solar AG
|47,92
|0,76%
|TeamViewer
|4,39
|0,60%
|United Internet AG
|28,18
|1,37%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 490,02
|0,64%
