XETRA-Handel: TecDAX verbucht letztendlich Zuschläge

Am Freitag stieg der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,35 Prozent auf 3 717,96 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 548,160 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,149 Prozent tiefer bei 3 699,48 Punkten, nach 3 704,99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Freitag bei 3 731,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 686,35 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0,245 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 23.12.2025, bei 3 586,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 741,05 Punkten auf. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 23.01.2025, einen Stand von 3 657,01 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2,58 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 592,26 Punkte.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 4,72 Prozent auf 87,55 EUR), SAP SE (+ 4,26 Prozent auf 197,92 EUR), AIXTRON SE (+ 1,97 Prozent auf 21,18 EUR), 1&1 (+ 1,73 Prozent auf 26,40 EUR) und ATOSS Software (+ 1,60 Prozent auf 101,80 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Eckert Ziegler (-4,18 Prozent auf 15,57 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,34 Prozent auf 28,36 EUR), Ottobock (-2,99 Prozent auf 65,00 EUR), Siltronic (-2,29 Prozent auf 53,40 EUR) und Siemens Healthineers (-1,84 Prozent auf 43,30 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 654 066 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 217,516 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at