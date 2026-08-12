SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|TecDAX aktuell
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12.08.2026 12:26:52
XETRA-Handel: TecDAX verbucht Zuschläge
Am Mittwoch bewegt sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,42 Prozent stärker bei 4 107,44 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 564,147 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,262 Prozent auf 4 100,88 Punkte an der Kurstafel, nach 4 090,18 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4 083,56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 108,18 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX
Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 0,619 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der TecDAX bei 3 838,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 709,45 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 740,29 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 13,33 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 5,96 Prozent auf 40,86 EUR), Siltronic (+ 4,81 Prozent auf 82,80 EUR), SMA Solar (+ 4,80 Prozent auf 57,85 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,42 Prozent auf 82,65 EUR) und JENOPTIK (+ 3,62 Prozent auf 40,66 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen CANCOM SE (-4,66 Prozent auf 21,50 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,22 Prozent auf 30,08 EUR), TeamViewer (-2,65 Prozent auf 6,42 EUR), QIAGEN (-1,43 Prozent auf 36,55 EUR) und Bechtle (-1,28 Prozent auf 35,54 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 840 776 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 206,948 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus
Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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