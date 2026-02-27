AIXTRON Aktie

XETRA-Handel im Fokus 27.02.2026 15:58:47

XETRA-Handel: TecDAX zeigt sich am Nachmittag fester

XETRA-Handel: TecDAX zeigt sich am Nachmittag fester

Der TecDAX zeigt heute eine positive Tendenz.

Am Freitag bewegt sich der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,33 Prozent höher bei 3 766,73 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 556,180 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,030 Prozent höher bei 3 755,66 Punkten, nach 3 754,52 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 798,22 Punkte, das Tagestief hingegen 3 748,80 Zähler.

TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 1,77 Prozent zu. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 27.01.2026, mit 3 712,95 Punkten bewertet. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.11.2025, den Wert von 3 563,36 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.02.2025, den Wert von 3 803,12 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,93 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Zählern registriert.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit United Internet (+ 14,48 Prozent auf 28,30 EUR), 1&1 (+ 11,86 Prozent auf 25,00 EUR), freenet (+ 6,01 Prozent auf 27,88 EUR), AIXTRON SE (+ 5,51 Prozent auf 26,99 EUR) und Deutsche Telekom (+ 3,92 Prozent auf 34,20 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Infineon (-3,32 Prozent auf 45,22 EUR), ATOSS Software (-2,15 Prozent auf 86,40 EUR), TeamViewer (-2,05 Prozent auf 4,58 EUR), SAP SE (-1,94 Prozent auf 168,88 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,76 Prozent auf 26,80 EUR) unter Druck.

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 873 501 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 189,894 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,89 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

27.02.26 AIXTRON Kaufen DZ BANK
27.02.26 AIXTRON Hold Warburg Research
27.02.26 AIXTRON Overweight Barclays Capital
27.02.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
27.02.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
