Carl Zeiss Meditec Aktie

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WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

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Index im Blick 17.04.2026 12:26:39

XETRA-Handel: TecDAX zeigt sich mittags fester

XETRA-Handel: TecDAX zeigt sich mittags fester

Das macht der TecDAX am Freitagmittag.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,84 Prozent fester bei 3 720,25 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 506,920 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,197 Prozent fester bei 3 660,26 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 653,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 726,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 659,47 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 6,36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 599,19 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, mit 3 751,10 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 412,85 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,65 Prozent zu. Bei 3 858,70 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 7,22 Prozent auf 67,60 EUR), IONOS (+ 6,22 Prozent auf 28,36 EUR), TeamViewer (+ 6,04 Prozent auf 5,15 EUR), AIXTRON SE (+ 5,89 Prozent auf 43,32 EUR) und ATOSS Software (+ 5,22 Prozent auf 82,70 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Drägerwerk (-0,82 Prozent auf 96,60 EUR), EVOTEC SE (-0,36 Prozent auf 5,55 EUR), 1&1 (-0,20 Prozent auf 24,40 EUR), Siemens Healthineers (-0,03 Prozent auf 38,34 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,00 Prozent auf 27,74 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 602 983 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 171,093 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,44 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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07.04.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
31.03.26 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
25.03.26 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
18.03.26 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
18.03.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
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1&1 AG 24,05 -1,43% 1&1 AG
AIXTRON SE 44,33 8,76% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 82,20 5,52% ATOSS Software AG
Carl Zeiss Meditec AG 27,62 0,88% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Telekom AG 29,44 1,38% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 98,00 0,41% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
EVOTEC SE 5,46 -1,00% EVOTEC SE
freenet AG 27,52 0,29% freenet AG
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Nemetschek SE 68,85 9,37% Nemetschek SE
SAP SE 153,86 2,29% SAP SE
Siemens Healthineers AG 38,97 2,53% Siemens Healthineers AG
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