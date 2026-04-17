Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Index im Blick
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17.04.2026 12:26:39
XETRA-Handel: TecDAX zeigt sich mittags fester
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,84 Prozent fester bei 3 720,25 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 506,920 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,197 Prozent fester bei 3 660,26 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 653,06 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 726,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 659,47 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 6,36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 599,19 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, mit 3 751,10 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 412,85 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,65 Prozent zu. Bei 3 858,70 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 7,22 Prozent auf 67,60 EUR), IONOS (+ 6,22 Prozent auf 28,36 EUR), TeamViewer (+ 6,04 Prozent auf 5,15 EUR), AIXTRON SE (+ 5,89 Prozent auf 43,32 EUR) und ATOSS Software (+ 5,22 Prozent auf 82,70 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Drägerwerk (-0,82 Prozent auf 96,60 EUR), EVOTEC SE (-0,36 Prozent auf 5,55 EUR), 1&1 (-0,20 Prozent auf 24,40 EUR), Siemens Healthineers (-0,03 Prozent auf 38,34 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,00 Prozent auf 27,74 EUR) unter Druck.
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 602 983 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 171,093 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,44 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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