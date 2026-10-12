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XETRA-Handel im Fokus 12.10.2026 09:28:52

XETRA-Handel TecDAX zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer

XETRA-Handel TecDAX zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer

Der TecDAX gibt am Montagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Montag bewegt sich der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,06 Prozent schwächer bei 3 975,93 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 557,198 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,022 Prozent höher bei 3 979,30 Punkten, nach 3 978,41 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 985,53 Punkte, das Tagestief hingegen 3 973,09 Zähler.

TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 3 980,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Wert von 3 838,42 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 3 658,28 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,70 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 2,43 Prozent auf 36,28 EUR), HENSOLDT (+ 1,78 Prozent auf 77,58 EUR), Ottobock (+ 1,69 Prozent auf 54,10 EUR), OHB SE (+ 1,39 Prozent auf 160,00 EUR) und QIAGEN (+ 1,01 Prozent auf 40,60 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,13 Prozent auf 25,52 EUR), Siltronic (-2,59 Prozent auf 77,15 EUR), Infineon (-1,70 Prozent auf 57,86 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,99 Prozent auf 65,15 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,55 Prozent auf 145,40 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 588 261 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 220,983 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Elmos Semiconductor 145,20 -0,68% Elmos Semiconductor
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HENSOLDT 77,98 2,50% HENSOLDT
Infineon AG 57,64 -2,29% Infineon AG
Nordex AG 36,72 3,26% Nordex AG
OHB SE 160,00 1,39% OHB SE
Ottobock 54,10 2,27% Ottobock
QIAGEN N.V. 40,73 0,89% QIAGEN N.V.
SAP SE 192,22 0,45% SAP SE
Siltronic AG 76,85 -3,21% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 65,30 -0,99% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,95 0,65% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 25,60 -4,90% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 977,50 -0,02%

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