HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|XETRA-Handel im Fokus
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12.10.2026 09:28:52
XETRA-Handel TecDAX zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer
Am Montag bewegt sich der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,06 Prozent schwächer bei 3 975,93 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 557,198 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,022 Prozent höher bei 3 979,30 Punkten, nach 3 978,41 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 985,53 Punkte, das Tagestief hingegen 3 973,09 Zähler.
TecDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 3 980,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Wert von 3 838,42 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 3 658,28 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,70 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 2,43 Prozent auf 36,28 EUR), HENSOLDT (+ 1,78 Prozent auf 77,58 EUR), Ottobock (+ 1,69 Prozent auf 54,10 EUR), OHB SE (+ 1,39 Prozent auf 160,00 EUR) und QIAGEN (+ 1,01 Prozent auf 40,60 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,13 Prozent auf 25,52 EUR), Siltronic (-2,59 Prozent auf 77,15 EUR), Infineon (-1,70 Prozent auf 57,86 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,99 Prozent auf 65,15 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,55 Prozent auf 145,40 EUR).
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 588 261 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 220,983 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf
Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|HENSOLDT
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|Infineon AG
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|Nordex AG
|36,72
|3,26%
|OHB SE
|160,00
|1,39%
|Ottobock
|54,10
|2,27%
|QIAGEN N.V.
|40,73
|0,89%
|SAP SE
|192,22
|0,45%
|Siltronic AG
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|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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|TeamViewer
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|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
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Indizes in diesem Artikel
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