XETRA-Handel: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels in Grün

Der TecDAX befand sich zum Handelsschluss im Aufwind.

Schlussendlich ging es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,79 Prozent aufwärts auf 4 000,56 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 559,270 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 986,98 Zählern und damit 0,449 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 969,15 Punkte).

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 978,29 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 025,44 Zähler.

TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der TecDAX auf 4 119,39 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wies der TecDAX 3 848,92 Punkte auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 3 618,95 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,38 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 7,17 Prozent auf 77,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,40 Prozent auf 71,20 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,39) Prozent auf 152,40 EUR), PVA TePla (+ 5,39 Prozent auf 31,66 EUR) und Infineon (+ 4,83 Prozent auf 59,30 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,59 Prozent auf 28,40 EUR), OHB SE (-4,58 Prozent auf 179,00 EUR), Drägerwerk (-3,70 Prozent auf 119,80 EUR), Ottobock (-2,55 Prozent auf 53,60 EUR) und IONOS (-2,39 Prozent auf 33,44 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 748 988 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 214,589 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,05 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at