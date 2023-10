XETRA-Handel TecDAX zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone

So bewegte sich der TecDAX am dritten Tag der Woche schlussendlich.

Am Mittwoch notierte der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,28 Prozent leichter bei 3 035,07 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 429,613 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,109 Prozent leichter bei 3 040,42 Punkten, nach 3 043,73 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3 059,88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 026,28 Punkten lag.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 1,37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.09.2023, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 096,99 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 11.07.2023, einen Wert von 3 124,60 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.10.2022, wies der TecDAX einen Stand von 2 691,14 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 4,42 Prozent. Bei 3 350,46 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 897,14 Zähler.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 6,18 Prozent auf 85,00 EUR), CANCOM SE (+ 1,71 Prozent auf 26,16 EUR), United Internet (+ 1,64 Prozent auf 21,10 EUR), HENSOLDT (+ 1,54 Prozent auf 27,70 EUR) und Nordex (+ 0,88 Prozent auf 10,83 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil MorphoSys (-4,60 Prozent auf 23,01 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,00 Prozent auf 79,54 EUR), Kontron (-1,77 Prozent auf 18,90 EUR), AIXTRON SE (-1,23 Prozent auf 31,35 EUR) und JENOPTIK (-1,20 Prozent auf 23,14 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 5 711 412 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 142,984 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie mit 10,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,40 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at