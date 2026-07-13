AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|TecDAX-Performance
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13.07.2026 17:59:23
XETRA-Handel: TecDAX zum Handelsende mit Kursplus
Der TecDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,79 Prozent fester bei 3 868,61 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 513,615 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,147 Prozent auf 3 832,77 Punkte an der Kurstafel, nach 3 838,42 Punkten am Vortag.
Bei 3 871,91 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 817,48 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 979,50 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, bei 3 509,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 914,30 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,74 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.
Die Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit IONOS (+ 7,97 Prozent auf 30,90 EUR), Siltronic (+ 6,09 Prozent auf 94,95 EUR), SMA Solar (+ 6,00 Prozent auf 57,40 EUR), TeamViewer (+ 5,31 Prozent auf 5,75 EUR) und United Internet (+ 3,38 Prozent auf 24,50 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen PVA TePla (-4,22 Prozent auf 38,10 EUR), Elmos Semiconductor (-3,76 Prozent auf 163,60 EUR), Infineon (-2,91 Prozent auf 70,37 EUR), AIXTRON SE (-2,41 Prozent auf 42,58 EUR) und Nordex (-1,56 Prozent auf 40,34 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 883 881 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 160,632 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,49 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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|23.06.26
|AIXTRON Hold
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|Jefferies & Company Inc.
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|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|23.06.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|19.06.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|23.06.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|12.06.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|41,71
|-4,68%
|Deutsche Telekom AG
|26,71
|2,10%
|Elmos Semiconductor
|162,40
|-4,36%
|freenet AG
|23,78
|0,08%
|Infineon AG
|69,52
|-3,92%
|IONOS
|30,84
|7,98%
|Nordex AG
|39,80
|-3,35%
|PVA TePla AG
|37,82
|-4,49%
|SAP SE
|140,42
|1,67%
|Siltronic AG
|93,60
|4,76%
|SMA Solar AG
|56,95
|5,46%
|TeamViewer
|5,69
|4,03%
|United Internet AG
|24,52
|3,81%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|31,16
|2,97%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 870,03
|0,82%
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