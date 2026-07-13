AIXTRON Aktie

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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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TecDAX-Performance 13.07.2026 17:59:23

XETRA-Handel: TecDAX zum Handelsende mit Kursplus

XETRA-Handel: TecDAX zum Handelsende mit Kursplus

So bewegte sich der TecDAX am Montag zum Handelsschluss.

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,79 Prozent fester bei 3 868,61 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 513,615 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,147 Prozent auf 3 832,77 Punkte an der Kurstafel, nach 3 838,42 Punkten am Vortag.

Bei 3 871,91 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 817,48 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 979,50 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, bei 3 509,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 914,30 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,74 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit IONOS (+ 7,97 Prozent auf 30,90 EUR), Siltronic (+ 6,09 Prozent auf 94,95 EUR), SMA Solar (+ 6,00 Prozent auf 57,40 EUR), TeamViewer (+ 5,31 Prozent auf 5,75 EUR) und United Internet (+ 3,38 Prozent auf 24,50 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen PVA TePla (-4,22 Prozent auf 38,10 EUR), Elmos Semiconductor (-3,76 Prozent auf 163,60 EUR), Infineon (-2,91 Prozent auf 70,37 EUR), AIXTRON SE (-2,41 Prozent auf 42,58 EUR) und Nordex (-1,56 Prozent auf 40,34 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 883 881 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 160,632 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,49 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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17.06.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.06.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 41,71 -4,68% AIXTRON SE
Deutsche Telekom AG 26,71 2,10% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 162,40 -4,36% Elmos Semiconductor
freenet AG 23,78 0,08% freenet AG
Infineon AG 69,52 -3,92% Infineon AG
IONOS 30,84 7,98% IONOS
Nordex AG 39,80 -3,35% Nordex AG
PVA TePla AG 37,82 -4,49% PVA TePla AG
SAP SE 140,42 1,67% SAP SE
Siltronic AG 93,60 4,76% Siltronic AG
SMA Solar AG 56,95 5,46% SMA Solar AG
TeamViewer 5,69 4,03% TeamViewer
United Internet AG 24,52 3,81% United Internet AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 31,16 2,97% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 870,03 0,82%

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