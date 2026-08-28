JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Kursentwicklung
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28.08.2026 09:28:42
XETRA-Handel: TecDAX zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen
Am Freitag springt der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,25 Prozent auf 4 114,70 Punkte an. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 559,765 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,038 Prozent auf 4 106,09 Punkte an der Kurstafel, nach 4 104,52 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4 116,05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 4 103,93 Einheiten.
TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 0,745 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 28.07.2026, den Stand von 3 837,11 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 4 125,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 743,17 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 13,53 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern registriert.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit JENOPTIK (+ 1,59 Prozent auf 40,86 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,31 Prozent auf 32,44 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,29) Prozent auf 13,33 EUR), TeamViewer (+ 1,14 Prozent auf 7,08 EUR) und freenet (+ 1,07 Prozent auf 24,50 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen QIAGEN (-0,93 Prozent auf 37,40 EUR), Elmos Semiconductor (-0,75 Prozent auf 132,20 EUR), AIXTRON SE (-0,62 Prozent auf 36,86 EUR), PVA TePla (-0,60 Prozent auf 29,88 EUR) und Kontron (-0,44 Prozent auf 22,82 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 211 353 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,779 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,97 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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