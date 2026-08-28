XETRA-Handel: TecDAX zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen

Machte sich der TecDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.

Am Freitag springt der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,25 Prozent auf 4 114,70 Punkte an. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 559,765 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,038 Prozent auf 4 106,09 Punkte an der Kurstafel, nach 4 104,52 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 116,05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 4 103,93 Einheiten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 0,745 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 28.07.2026, den Stand von 3 837,11 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 4 125,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 743,17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 13,53 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit JENOPTIK (+ 1,59 Prozent auf 40,86 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,31 Prozent auf 32,44 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,29) Prozent auf 13,33 EUR), TeamViewer (+ 1,14 Prozent auf 7,08 EUR) und freenet (+ 1,07 Prozent auf 24,50 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen QIAGEN (-0,93 Prozent auf 37,40 EUR), Elmos Semiconductor (-0,75 Prozent auf 132,20 EUR), AIXTRON SE (-0,62 Prozent auf 36,86 EUR), PVA TePla (-0,60 Prozent auf 29,88 EUR) und Kontron (-0,44 Prozent auf 22,82 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 211 353 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,779 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,97 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at