XETRA-Handel: TecDAX zum Start in Grün

Der TecDAX klettert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,20 Prozent auf 3 803,34 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 571,790 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,007 Prozent fester bei 3 795,99 Punkten, nach 3 795,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3 794,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 804,01 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 4,67 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, wurde der TecDAX mit 3 581,98 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 732,06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, wurde der TecDAX mit 3 489,17 Punkten berechnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 5,28 Prozent auf 56,80 EUR), HENSOLDT (+ 2,36 Prozent auf 88,90 EUR), EVOTEC SE (+ 2,00 Prozent auf 6,42 EUR), IONOS (+ 1,96 Prozent auf 28,65 EUR) und TeamViewer (+ 1,13 Prozent auf 5,83 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil SMA Solar (-1,43 Prozent auf 37,34 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,85 Prozent auf 46,44 EUR), Nordex (-0,66 Prozent auf 32,88 EUR), Ottobock (-0,63 Prozent auf 71,30 EUR) und Sartorius vz (-0,53 Prozent auf 263,60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 285 961 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 230,052 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at