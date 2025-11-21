XETRA-Handel TecDAX zum Start schwächer

Der TecDAX kann seine Vortagesgewinne am Freitag nicht halten.

Um 09:11 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,94 Prozent leichter bei 3 400,84 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 544,491 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,519 Prozent auf 3 415,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 432,94 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 3 416,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 381,85 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 4,10 Prozent. Vor einem Monat, am 21.10.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 789,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, lag der TecDAX noch bei 3 755,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 329,06 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 1,04 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 0,70 Prozent auf 27,27 EUR), QIAGEN (+ 0,61 Prozent auf 39,68 EUR), freenet (+ 0,15 Prozent auf 27,06 EUR), Nemetschek SE (+ 0,11 Prozent auf 89,10 EUR) und Siemens Healthineers (-0,07 Prozent auf 41,26 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-5,22 Prozent auf 73,55 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,13 Prozent auf 33,64 EUR), Siltronic (-3,74 Prozent auf 42,24 EUR), Elmos Semiconductor (-3,57 Prozent auf 89,20 EUR) und SMA Solar (-3,44 Prozent auf 33,12 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 466 317 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 233,980 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

2025 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

