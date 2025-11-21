Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|TecDAX-Marktbericht
|
21.11.2025 09:29:23
XETRA-Handel TecDAX zum Start schwächer
Um 09:11 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,94 Prozent leichter bei 3 400,84 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 544,491 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,519 Prozent auf 3 415,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 432,94 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 3 416,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 381,85 Punkten lag.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 4,10 Prozent. Vor einem Monat, am 21.10.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 789,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, lag der TecDAX noch bei 3 755,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 329,06 Punkten.
Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 1,04 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 0,70 Prozent auf 27,27 EUR), QIAGEN (+ 0,61 Prozent auf 39,68 EUR), freenet (+ 0,15 Prozent auf 27,06 EUR), Nemetschek SE (+ 0,11 Prozent auf 89,10 EUR) und Siemens Healthineers (-0,07 Prozent auf 41,26 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-5,22 Prozent auf 73,55 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,13 Prozent auf 33,64 EUR), Siltronic (-3,74 Prozent auf 42,24 EUR), Elmos Semiconductor (-3,57 Prozent auf 89,20 EUR) und SMA Solar (-3,44 Prozent auf 33,12 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 466 317 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 233,980 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte
2025 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten
|
09:29
|XETRA-Handel TecDAX zum Start schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:29