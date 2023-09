XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX

Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,68 Prozent stärker bei 15 353,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 15 359,50 Punkte, das Tagestief hingegen 15 136,00 Zähler.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 28.08.2023, den Stand von 15 818,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 28.06.2023, bei 15 973,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 28.09.2022, bei 12 289,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 9,23 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 869,50 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 3,85 Prozent auf 173,85 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,79 Prozent auf 74,50 EUR), Continental (+ 2,74 Prozent auf 67,38 EUR), Deutsche Börse (+ 2,41 Prozent auf 163,90 EUR) und Siemens Healthineers (+ 2,16 Prozent auf 48,28 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Zalando (-2,27 Prozent auf 20,71 EUR), EON SE (-1,55 Prozent auf 11,08 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,53 Prozent auf 21,82 EUR), Porsche Automobil vz (-1,05 Prozent auf 46,21 EUR) und Bayer (-0,81 Prozent auf 45,35 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7 701 704 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 141,510 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

