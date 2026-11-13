L&S DAX Indikation
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|LUS-DAX im Blick
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13.11.2026 17:58:32
XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX
Am Freitag schloss der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 26 750,00 Punkten ab.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 26 834,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 645,00 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 306,00 Punkten auf. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 26 411,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 058,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,89 Prozent nach oben. 27 000,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Brenntag SE (+ 2,12 Prozent auf 58,66 EUR), EON SE (+ 1,67 Prozent auf 19,47 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,39 Prozent auf 40,11 EUR), Deutsche Börse (+ 1,04 Prozent auf 330,40 EUR) und Allianz (+ 1,02 Prozent auf 477,20 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Infineon (-4,29 Prozent auf 49,88 EUR), HOCHTIEF (-2,14 Prozent auf 374,40 EUR), MTU Aero Engines (-1,62 Prozent auf 351,60 EUR), Heidelberg Materials (-1,25 Prozent auf 177,15 EUR) und Vonovia SE (-0,98 Prozent auf 16,76 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 7 296 552 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238,161 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 5,93 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|475,70
|1,17%
|Brenntag SE
|58,62
|2,02%
|Deutsche Börse AG
|330,30
|1,16%
|Deutsche Telekom AG
|26,43
|0,42%
|E.ON SE
|19,43
|2,18%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,81
|2,05%
|Heidelberg Materials
|175,95
|-0,62%
|Henkel KGaA Vz.
|86,92
|1,05%
|HOCHTIEF AG
|373,40
|-1,37%
|Infineon AG
|50,42
|-2,25%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,60
|0,02%
|MTU Aero Engines AG
|351,40
|-0,93%
|SAP SE
|212,85
|0,61%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|67,50
|0,00%
|Vonovia SE
|16,79
|-0,50%
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|26 778,00
|0,25%
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