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LUS-DAX im Blick 13.11.2026 17:58:32

XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX

XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX

In Frankfurt war zum Handelsschluss ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Freitag schloss der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 26 750,00 Punkten ab.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 26 834,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 645,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 306,00 Punkten auf. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 26 411,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 058,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,89 Prozent nach oben. 27 000,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Brenntag SE (+ 2,12 Prozent auf 58,66 EUR), EON SE (+ 1,67 Prozent auf 19,47 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,39 Prozent auf 40,11 EUR), Deutsche Börse (+ 1,04 Prozent auf 330,40 EUR) und Allianz (+ 1,02 Prozent auf 477,20 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Infineon (-4,29 Prozent auf 49,88 EUR), HOCHTIEF (-2,14 Prozent auf 374,40 EUR), MTU Aero Engines (-1,62 Prozent auf 351,60 EUR), Heidelberg Materials (-1,25 Prozent auf 177,15 EUR) und Vonovia SE (-0,98 Prozent auf 16,76 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 7 296 552 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238,161 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 5,93 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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