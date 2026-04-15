Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
|TecDAX im Blick
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15.04.2026 09:29:08
XETRA-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im TecDAX
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,44 Prozent höher bei 3 563,88 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 499,552 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,114 Prozent auf 3 552,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 548,27 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 564,84 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 549,11 Zählern.
So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,89 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Stand von 3 574,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, stand der TecDAX noch bei 3 771,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, wurde der TecDAX auf 3 444,65 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,67 Prozent zurück. Bei 3 858,70 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 10,20 Prozent auf 38,78 EUR), Nemetschek SE (+ 1,74 Prozent auf 58,60 EUR), TeamViewer (+ 1,68 Prozent auf 4,47 EUR), Nagarro SE (+ 1,38 Prozent auf 45,50 EUR) und JENOPTIK (+ 1,34 Prozent auf 31,88 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil IONOS (-2,40 Prozent auf 23,56 EUR), HENSOLDT (-1,66 Prozent auf 77,16 EUR), Nordex (-1,06 Prozent auf 44,60 EUR), Bechtle (-0,46 Prozent auf 30,42 EUR) und SMA Solar (-0,32 Prozent auf 49,14 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 409 796 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 166,377 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder
Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,43 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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