AUMOVIO Aktie
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
|Kursentwicklung
|
06.01.2026 09:29:54
XETRA-Handel: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im MDAX
Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,32 Prozent höher bei 31 554,53 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 369,332 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,340 Prozent auf 31 561,21 Punkte an der Kurstafel, nach 31 454,32 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 551,85 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 597,96 Zählern.
So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29 696,45 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, bei 30 878,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, wies der MDAX einen Wert von 25 699,77 Punkten auf.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 2,91 Prozent auf 261,90 EUR), TRATON (+ 2,53 Prozent auf 31,62 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,18 Prozent auf 41,26 EUR), Lufthansa (+ 1,27 Prozent auf 8,77 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,23 Prozent auf 20,65 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil TeamViewer (-1,67 Prozent auf 5,88 EUR), Nemetschek SE (-1,08 Prozent auf 91,65 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,01 Prozent auf 68,35 EUR), AUMOVIO (-0,63 Prozent auf 43,92 EUR) und CTS Eventim (-0,62 Prozent auf 79,60 EUR).
Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 581 372 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 42,029 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf
Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,53 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
