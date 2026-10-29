TeamViewer Aktie

TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 29.10.2026 09:29:09

XETRA-Handel: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im TecDAX

XETRA-Handel: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im TecDAX

Anleger in Frankfurt schicken den TecDAX heute erneut ins Plus.

Um 09:11 Uhr springt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,18 Prozent auf 4 122,90 Punkte an. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 580,259 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,159 Prozent höher bei 4 122,16 Punkten, nach 4 115,60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 129,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 108,96 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 2,50 Prozent zu. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 29.09.2026, einen Wert von 4 003,10 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 845,33 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Wert von 3 672,18 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 13,76 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 2,63 Prozent auf 88,30 EUR), AIXTRON SE (+ 2,51 Prozent auf 32,26 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,11 Prozent auf 25,67 EUR), Nemetschek SE (+ 0,55 Prozent auf 73,35 EUR) und freenet (+ 0,54 Prozent auf 22,52 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,77 Prozent auf 28,04 EUR), OHB SE (-3,46 Prozent auf 251,00 EUR), JENOPTIK (-2,45 Prozent auf 39,84 EUR), TeamViewer (-1,60 Prozent auf 7,39 EUR) und Siltronic (-1,32 Prozent auf 59,85 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 647 554 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238,444 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Die TeamViewer-Aktie hat mit 7,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu JENOPTIK AG

mehr Nachrichten

Analysen zu JENOPTIK AG

mehr Analysen
28.10.26 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.26 JENOPTIK Kaufen DZ BANK
22.10.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
22.10.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 32,15 -3,83% AIXTRON SE
Deutsche Telekom AG 26,00 1,52% Deutsche Telekom AG
freenet AG 22,80 0,80% freenet AG
HENSOLDT 85,08 -2,92% HENSOLDT
JENOPTIK AG 38,86 -4,99% JENOPTIK AG
Nemetschek SE 74,60 1,36% Nemetschek SE
OHB SE 221,50 -9,78% OHB SE
SAP SE 210,50 0,72% SAP SE
Siltronic AG 58,15 -6,59% Siltronic AG
TeamViewer 7,26 -1,36% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 27,96 -2,10% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 091,22 -1,41%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:33 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen