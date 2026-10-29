TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Index-Performance im Fokus
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29.10.2026 09:29:09
XETRA-Handel: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im TecDAX
Um 09:11 Uhr springt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,18 Prozent auf 4 122,90 Punkte an. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 580,259 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,159 Prozent höher bei 4 122,16 Punkten, nach 4 115,60 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 129,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 108,96 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 2,50 Prozent zu. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 29.09.2026, einen Wert von 4 003,10 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 845,33 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Wert von 3 672,18 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 13,76 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 2,63 Prozent auf 88,30 EUR), AIXTRON SE (+ 2,51 Prozent auf 32,26 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,11 Prozent auf 25,67 EUR), Nemetschek SE (+ 0,55 Prozent auf 73,35 EUR) und freenet (+ 0,54 Prozent auf 22,52 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,77 Prozent auf 28,04 EUR), OHB SE (-3,46 Prozent auf 251,00 EUR), JENOPTIK (-2,45 Prozent auf 39,84 EUR), TeamViewer (-1,60 Prozent auf 7,39 EUR) und Siltronic (-1,32 Prozent auf 59,85 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 647 554 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238,444 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf
Die TeamViewer-Aktie hat mit 7,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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