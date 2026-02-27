XETRA-Handel: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im TecDAX

Um 09:11 Uhr klettert der TecDAX im XETRA-Handel um 0,11 Prozent auf 3 758,83 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 556,180 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,030 Prozent stärker bei 3 755,66 Punkten in den Handel, nach 3 754,52 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 748,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 768,56 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 1,55 Prozent. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 27.01.2026, bei 3 712,95 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 27.11.2025, den Stand von 3 563,36 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, bei 3 803,12 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,71 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Bei 3 558,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit freenet (+ 5,70 Prozent auf 27,80 EUR), AIXTRON SE (+ 4,14 Prozent auf 26,64 EUR), Nordex (+ 3,78 Prozent auf 43,42 EUR), SMA Solar (+ 1,83 Prozent auf 33,40 EUR) und Ottobock (+ 1,34 Prozent auf 56,65 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen ATOSS Software (-1,25 Prozent auf 87,20 EUR), IONOS (-1,10 Prozent auf 22,50 EUR), TeamViewer (-0,86 Prozent auf 4,64 EUR), CANCOM SE (-0,63 Prozent auf 23,55 EUR) und Infineon (-0,59 Prozent auf 46,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 430 878 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 189,894 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,49 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,89 Prozent an der Spitze im Index.

