XETRA-Handel: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im TecDAX

Der TecDAX hält am dritten Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,01 Prozent höher bei 3 747,03 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 515,607 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,084 Prozent schwächer bei 3 706,33 Punkten, nach 3 709,45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 702,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 754,86 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 0,911 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 13.04.2026, einen Stand von 3 509,76 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wurde der TecDAX auf 3 655,33 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 819,47 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 3,39 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 870,57 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 5,71 Prozent auf 94,40 EUR), JENOPTIK (+ 5,62 Prozent auf 41,32 EUR), AIXTRON SE (+ 4,96 Prozent auf 48,65 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,46 Prozent auf 86,60 EUR) und Infineon (+ 4,35 Prozent auf 60,67 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen EVOTEC SE (-7,87 Prozent auf 4,68 EUR), Carl Zeiss Meditec (-7,31 Prozent auf 26,62 EUR), CANCOM SE (-4,49 Prozent auf 24,45 EUR), Nemetschek SE (-1,99 Prozent auf 59,20 EUR) und SMA Solar (-1,91 Prozent auf 59,15 EUR) unter Druck.

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 513 068 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 168,665 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 7,45 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at