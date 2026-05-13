Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|TecDAX-Entwicklung
|
13.05.2026 09:28:51
XETRA-Handel: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im TecDAX
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,01 Prozent höher bei 3 747,03 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 515,607 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,084 Prozent schwächer bei 3 706,33 Punkten, nach 3 709,45 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 702,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 754,86 Punkten erreichte.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 0,911 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 13.04.2026, einen Stand von 3 509,76 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wurde der TecDAX auf 3 655,33 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 819,47 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 3,39 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 870,57 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 5,71 Prozent auf 94,40 EUR), JENOPTIK (+ 5,62 Prozent auf 41,32 EUR), AIXTRON SE (+ 4,96 Prozent auf 48,65 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,46 Prozent auf 86,60 EUR) und Infineon (+ 4,35 Prozent auf 60,67 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen EVOTEC SE (-7,87 Prozent auf 4,68 EUR), Carl Zeiss Meditec (-7,31 Prozent auf 26,62 EUR), CANCOM SE (-4,49 Prozent auf 24,45 EUR), Nemetschek SE (-1,99 Prozent auf 59,20 EUR) und SMA Solar (-1,91 Prozent auf 59,15 EUR) unter Druck.
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 513 068 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 168,665 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 7,45 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
12:26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX mittags steigen (finanzen.at)
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Carl Zeiss Meditec - 'Market-Perform' (dpa-AFX)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
08:41
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Carl Zeiss Meditec auf 28 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
13.05.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX klettert letztendlich (finanzen.at)
|
13.05.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.05.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Nachmittag freundlich (finanzen.at)