DAX-Performance im Blick 07.01.2026 09:28:48

XETRA-Handel: Zum Start Gewinne im DAX

XETRA-Handel: Zum Start Gewinne im DAX

Der DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch heute fort.

Der DAX steigt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,53 Prozent auf 25 023,36 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,135 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,413 Prozent höher bei 24 995,00 Punkten in den Handel, nach 24 892,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 25 029,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 982,62 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der DAX bereits um 1,39 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24 028,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, stand der DAX noch bei 24 385,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 20 340,57 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Bayer (+ 1,76 Prozent auf 38,71 EUR), Siemens (+ 1,62 Prozent auf 251,55 EUR), SAP SE (+ 1,48 Prozent auf 205,05 EUR), EON SE (+ 1,31 Prozent auf 16,67 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,31 Prozent auf 388,10 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Beiersdorf (-1,07 Prozent auf 94,00 EUR), Scout24 (-1,04 Prozent auf 85,35 EUR), Commerzbank (-0,97 Prozent auf 35,64 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,83 Prozent auf 60,94 EUR) und BMW (-0,67 Prozent auf 92,42 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 288 574 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 234,777 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,60 zu Buche schlagen. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,10 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

07.01.26 Bayer Overweight Barclays Capital
12.12.25 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.25 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Bayer Equal Weight Barclays Capital
02.12.25 Bayer Kaufen DZ BANK
